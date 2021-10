Premier League: il nuovo corso saudita del Newcastle inizia con l’esonero del tecnico Bruce

Dopo solo una settimana dall’acquisto del club già una prima decisione di rilievo, Lampard e Martinez pronti a subentrare

Nelle scorse settimane ha fatto molto rumore, fuori e dentro l’Inghilterra, l’acquisto del Newcastle da parte del Fondo saudita per gli Investimenti Pubblici. I ricchissimi sceicchi arabi, appena sbarcati oltre manica, hanno già deciso di dare una scossa all’ambiente, cambiando la guida tecnica della squadra. Esonerato l’allenatore Steve Bruce, dopo un inizio di stagione mediocre che ha relegato i Magpies al penultimo posto in classifica con soli tre punti dopo otto giornate. Ora si cerca il sostituto: stando alle indiscrezioni, sarebbero in pole il CT del Belgio Roberto Martinez e Frank Lampard. Meno probabile invece l’arrivo di Antonio Conte.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.web.it)