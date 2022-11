Premier League: il Manchester United rescinde il contratto con Cristiano Ronaldo

I Red Devils con un comunicato ufficiale hanno annunciato la fine dell’avventura di CR7 ad Old Trafford, che ora dovrà trovarsi una nuova squadra già a gennaio

La decisione era nell’aria e sembrava inevitabile dopo l’intervista choc rilasciata pochi giorni prima del mondiale, ma ora c’è anche l’ufficialità: Cristiano Ronaldo non sarà più un giocatore del Manchester United. Lo stesso club inglese, infatti, ha fatto sapere con un comunicato ufficiale che il contratto con l’attaccante portoghese è stato rescisso consensualmente con effetto immediato. I Red Devils hanno ringraziato Ronaldo per quanto fatto in questi due anni e lo stesso CR7 ha voluto omaggiare i tifosi ed il club che l’ha portato nel calcio che conta. Ora però il fenomeno di Madeira è ufficialmente senza squadra e da gennaio dovrà trovarsi una nuova destinazione. I rumors dicono Psg, per formare una coppia leggendaria con Messi, ma per ora si tratta solo di voci. Il finale del giallo si saprà molto probabilmente al termine del mondiale in Qatar.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.it)