Premier League: Haaland in dubbio per il big match contro l’Arsenal

Il centravanti del City ha rimediato una botta nella gara con l’Aston Villa e potrebbe non partire titolare con i Gunners

Quello con l’Arsenal di stasera è già uno scontro decisivo per la conquista della Premier League ed il Manchester City rischia di giocarlo senza quello che per distacco è il suo calciatore migliore: Erling Haaland. Il bomber norvegese è reduce da una botta presa nell’ultimo match casalingo contro l’Aston Villa e potrebbe non giocare contro i Gunners, perlomeno non dal primo minuto. Guardiola in conferenza stampa ha fatto molta pretattica, liquidando velocemente la questione e rispondendo in maniera vaga ai giornalisti. La sensazione è che fino all’ultimo minuto Pep valuterà le condizioni del suo numero nove, tentando di recuperarlo vista l’importanza della partita. In caso di forfait comunque, al suo posto è pronto il campione del mondo Julian Alvarez.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportevai.it)