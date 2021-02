Premier League, grinta e mentalità per il successo in Europa

Le compagini inglesi si sono distinte nella settimana di calcio europeo con successi molto importanti

La Premier League, aspettando il Manchester City, è salita alla ribalta per i risultati ottenuti dalle proprie squadre in campo europeo. Ieri il successo fondamentale del Chelsea “in trasferta”, anche se si giocava in campo ‘neutro’ ovvero senza pubblico, contro l’Atletico Madrid ha fatto salire a quattro (compreso il Liverpool in Champions) le vittorie internazionali delle inglesi con le uniche eccezioni di Arsenal e Leicester che comunque hanno ottenuto dei buoni pareggi in Europa League contro Benfica e Slavia Praga.

Come potrebbe suggerire en-plein tra Champions ed Europa League nella stagione 2018-2019 il calcio inglese sta vivendo un momento molto positivo a livello internazionale, con i propri club che hanno trasferito la mentalità della Premier anche in territorio europeo. Voglia di vincere sempre, grinta e intensità fino all’ultimo pallone giocabile, sono queste le chiavi per provare a dominare la scena europea.

Per quanto riguarda questa stagione il Manchester City è, assieme al Bayern Monaco, la favorita numero uno per la conquista del trofeo, ma il Liverpool in crisi nera in campionato potrebbe voler concentrarsi in campo europeo per cercare di ripetere la cavalcata del 2018-2019. Il Chelsea che ha trovato l’accoppiamento più esigente contro l’Atletico Madrid di Simeone dovrà sudarsi di più l’accesso ai quarti di finale, che ovviamente vanno conquistati anche dalle altre due nonostante siano fermamente favorite, ma l’andata ha dato un’impronta importante nel doppio confronto.

In Europa League invece Manchester United e Tottenham sono in assoluto le due favorite per la vittoria finale; entrambe hanno già ipotecato il passaggio agli ottavi di finale grazie ai successi larghi contro Real Sociedad e Wolfsberg. Leicester e Arsenal sono mine vaganti che potrebbero, in caso di passaggio del turno, portare ben quattro compagini inglesi nelle migliori sedici del torneo.

Tutto da stabilire quindi, tutti i club devono disputare il match di ritorno ma le inglesi hanno tutte le carte in regola per avanzare in massa ai turni successivi delle coppe internazionali.

Fonte foto: Isto

Alessandro Fornetti