Premier League, Chelsea: via libera del governo britannico alla cessione del club

Lo ha fatto sapere un portavoce di Boris Johnson, il ricavato andrà alle vittime della guerra in Ucraina

Le sanzioni disposte a livello europeo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina hanno impattato anche la proprietà russa del Chelsea. Nella giornata di oggi il governo britannico, dopo aver bloccato gli asset della società londinese per quasi tre mesi, ha dato il via libera alla cessione del club ad un consorzio statunitense in tempo per l’iscrizione alla prossima stagione di Premier League. Dopo diciannove anni, dunque, Roman Abramovich lascia il Chelsea, i profitti derivanti dalla vendita, assicura il governo inglese, andranno interamente alle vittime del conflitto russo-ucraino.

Luca Missori

(Fonte immagine: Repubblica.it)