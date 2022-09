Premier League, 7ª giornata rinviata per la scomparsa della Regina Elisabetta II

Cancellate tutte le partite del calcio inglese in programma nel week end, ancora da stabilire le date di recupero

Non si gioca. In segno di rispetto per la morte della Regina d’Inghilterra Elisabetta II, la Premier League ha deciso di cancellare l’intera 7ª giornata. “Questo è un momento molto triste non solo per la Nazione, ma per milioni di persone in tutto il mondo che hanno ammirato la Regina: ci uniremo a loro nel piangere la sua morte”, ha dIchiarato Richard Masters, il direttore esecutivo della Premier.

Fonte foto: UominieDonneComunicazione.com

Stefano Rizzo