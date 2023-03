Prandelli dice addio al calcio, non allenerà più

L’ultima panchina fu quella della Fiorentina nel 2021, oggi l’annuncio a un programma radiofonico

Arriva un momento dove è giusto dire basta. Cesare Prandelli ha maturato la sua decisione più importante. Non allenerà più, nonostante la passione per il calcio, ovviamente, non sia finita. Oggi, intervenendo a Radio Anch’io Sport, l’annuncio. La sua prossima panchina sarà probabilmente quella “del parco con i suoi nipotini”. Frase che non lascia spazio ad equivoci. L’ultima avventura in serie A nel 2021 quando subentrò a Iachini sulla panca della “sua” Fiorentina. Una carriera, quella del Prandelli allenatore, che ha vissuto tappe importanti. Il Verona con la vittoria della serie B e l’ottimo torneo in massima serie. Altra promozione in A quella col Venezia. Poi il Parma e i due quinti posti a ridosso delle grandi. In seguito l’approdo alla Fiorentina. Con i viola 263 panchine e le grandi stagioni culminate con la qualificazione in Champions League. Da non dimenticare il capitolo nazionale. Un c.t. da 56 presenze e quella cavalcata nell’Europeo 2012 culminata con la finale di Kiev persa male con la Spagna. Tra le altre sue squadre da tecnico Atalanta, Lecce e Genoa in Italia. Brevi le apparizioni estere con Galatasaray, Valencia e Al-Nasr. Sfortunatamente famoso il sodalizio interrotto con la Roma per stare vicino alla moglie gravemente malata.

Glauco Dusso