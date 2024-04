Post Lazio-Salernitana: Luis Alberto si congeda, la società lo stoppa

Tempo di lettura 1 minuto

Nell’intervista al termine della gara di venerdì il fantasista biancoceleste ha annunciato la fine della sua avventura a Roma, la dirigenza risponde negativamente

Postpartita particolare quello di Lazio-Salernitana. Nonostante la vittoria dei biancocelesti ci ha pensato Luis Alberto ad agitare i sonni della società e dei tifosi. Il centrocampista spagnolo ha dichiarato di essere alla fine del suo contratto con la Lazio, a cui ha chiesto la rescissione. Dura la replica della dirigenza che non accetta la soluzione proposta dal proprio calciatore e che se vorrà andare via dovrà trovare una squadra che lo acquisti. Il presidente Lotito non ha quindi intenzione di perdere il giocatore a zero. Ora inizierà con tutta probabilità una querelle tra le due parti per decidere quale sarà la soluzione da adottare. Una cosa è certa, le dichiarazioni di Luis Alberto sono sembrate inopportune per tempistiche, visto che c’è ancora una stagione da concludere con una semifinale di Coppa Italia da giocare. Inoltre non facilita l’inizio dell’insediamento di Tudor. Un autogol? Forse, molto probabilmente una situazione che tifosi e società avrebbero di certo evitato.

Glauco Dusso