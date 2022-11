Possibile ritorno in Serie A per Joao Pedro; ci pensano Torino e Sampdoria

Possibile ritorno in Serie A per Joao Pedro; ci pensano Torino e...

Il calciatore ex Cagliari, ora al Fenerbahce, è finito nel mirino di due club del nostro campionato in vista del mercato di gennaio

Joao Pedro potrebbe tornare in Serie A. Dopo l’addio al Cagliari e all’Italia con la firma con i turchi del Fenerbache, l’attaccante fatica a emergere nel nuovo campionato e diversi club italiani vorrebbero riportarlo in Serie A. Torino e Sampdoria stanno infatti sondando il terreno in vista del mercato di gennaio e anche il Fenerbahce si sta interrogando sulla possibilità di lasciar partire il calciatore in prestito. Il Torino ci aveva provato a lungo già lo scorso anno senza riuscire a concretizzare l’acquisto, mentre per la Sampdoria sarebbe molto utile vista la grandissima fatica che la squadra ligure fa per trovare una rete.

Alessandro Fornetti