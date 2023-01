Portogallo, inizia l’era di Roberto Martinez

Il tecnico, dopo aver concluso la sua esperienza sulla panchina del Belgio finita malamente a Qatar 2022, guiderà la nazionale lusitana

Il Portogallo volta pagina. Con ancora negli occhi la clamorosa eliminazione all’ultimo mondiale in Qatar contro il Marocco, ecco l’annuncio ufficiale per il nuovo commissario tecnico, successore di Fernando Santos. Sarà Roberto Martinez a condurre la nazionale portoghese verso i prossimi tornei internazionali. Lo stesso mister ha terminato il suo precedente incarico poco più di un mese fa quando il suo Belgio non superò la prima fase della rassegna mondiale. Il nuovo allenatore è venuto fuori da una rosa di nomi, vera o presunta, che vedeva in corsa anche Josè Mourinho, accostato non solo al Portogallo ma nelle ultime ore anche al Brasile. Intanto Roberto Martinez si presenta così: “Sono molto felice di essere qui, di poter rappresentare una delle squadre più talentuose al mondo“. Infine aggiunge: “Mi piacerebbe avere un assistente portoghese, che è stato un giocatore della nazionale e ha una carriera internazionale. Credo che sarebbe molto importante per accelerare la nostra comprensione del calcio portoghese“.

Glauco Dusso