Portogallo: Cristiano Ronaldo si sta allenando al centro sportivo del Real Madrid

Il fuoriclasse lusitano al momento è senza squadra, ma il club spagnolo gli ha dato il permesso di accedere a Valdebebas

Cristiano Ronaldo torna dalle parti di Madrid, ma questa volta solo per allenarsi: CR7, infatti, allo stato attuale è ancora svincolato e mentre aspetta di sapere quale sarà il suo futuro ha ottenuto dal Real Madrid la possibilità di allenarsi al centro sportivo dei Blancos a Valdebebas. Niente vacanze per il campione portoghese dopo la delusione mondiale, ma diverse sedute di allenamento in solitaria per prepararsi al meglio in vista del nuovo anno. Per conoscere il suo prossimo club non manca molto, ma ancora bisogna aspettare qualche settimana.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)