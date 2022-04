Portiere goleador in serie C! Gagno del Modena è in buona compagnia

Sabato la clamorosa rete nei minuti di recupero dell’estremo gialloblu che potrebbe lanciare verso la promozione la sua squadra. Una fattispecie, questa, non nuova nel calcio italiano

Il Modena si avvicina alla serie B. La squadra è salita alla ribalta nella giornata di sabato per il modo in cui si è presa i tre punti nell’ultimo turno di campionato. Il gol decisivo (2-1) è stato segnato al minuto 91 dal portiere Riccardo Gagno che ha beffato il suo collega dell’Imolese Rossi con un rinvio dalla sua area. Un episodio che non è nuovo nei campionati italiani. Ricordiamo il primo gol di un estremo difensore in serie A che fu di Michelangelo Rampulla. Quest’ultimo nel ’92 con la sua Cremonese trafisse l’Atalanta negli ultimi istanti di gara. Il suo gesto rimase ineguagliato fino al 2001 quando Taibi segnò, sempre nei minuti di recupero, contro l’Udinese quando indossava la maglia della Reggina. L’ultimo in ordine di tempo è stato Alberto Brignoli quando in un Benevento-Milan del 2017 mandò di traverso l’esordio a Gennaro Gattuso sulla panchina milanista pareggiando all’ultimo respiro per le Streghe. Un altro portiere, però, si aggiunge all’elenco: si tratta di Marco Amelia del Livorno, andato in rete nel 2006 in Coppa Uefa contro il Partizan, primo italiano a riuscirci.

Glauco Dusso