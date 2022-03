Porta girevole Roma, in arrivo Svilar dal Benfica

I giallorossi hanno bloccato il talentuoso portiere della squadra portoghese, già conosciuto da Tiago Pinto, che farà da secondo a Rui Patricio l’anno prossimo per poi diventare probabilmente titolare

Non solo presente per la Roma. La società capitolina, oltre a concentrarsi sul finale di campionato a proseguire in Conference League, sta già disegnando alcune mosse per il futuro. Ecco la prima. Sembra ormai fatta per il portierino del Benfica Mile Svilar. Il ragazzo serbo, ma nato ad Anversa, classe 1999, ben noto a Tiago Pinto il quale lo portò a Lisbona, arriverà a costo zero con una somma simbolica da versare nelle casse della società portoghese. Per lui invece si prevede una firma da cinque anni. Lo stesso Josè Mourinho era rimasto ben impressionato da lui quando lo affrontò con il suo Manchester United qualche stagione fa e se c’è il benestare del mister portoghese sappiamo che è una certificazione sull’operazione. La Roma dunque inizia a programmare la prossima stagione dopo aver gettato le basi in questa, una notizia sicuramente incoraggiante per tutto il popolo giallorosso.

Glauco Dusso