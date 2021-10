Pordenone non c’è due senza tre: via Rastelli, ecco Tedino

La fragorosa sconfitta interna con la Ternana ha spinto la dirigenza friulana a cambiare nuovamente il timoniere, si tratta di un ritorno per il tecnico che aveva già guidato i ramarri a fine anni ’90 e dal 2015 al 2017

Stagione tormentata quella del Pordenone. Dopo l’esonero di Paci, scelto a inizio anno, ecco un nuovo ribaltone. Massimo Rastelli, entrato in corsa alla guida dei neroverdi, è il secondo allenatore che saluta il Friuli dopo sole otto giornate di torneo. Alla guida del Pordenone torna Bruno Tedino, alla terza esperienza con i ramarri. La squadra friulana fu una delle prime esperienze del mister in serie D (99/00 e 00/01). Nella seconda parentesi, questa volta in Lega Pro stagioni 15/16 e 16/17, si era anche lì ben comportato sfiorando la promozione in B uscendo ai playoff. La speranza della dirigenza friulana è che possa risollevare un ambiente depresso dall’ultima posizione con un solo punto conquistato.

Glauco Dusso