Pordenone matematicamente retrocesso: fatale il KO col Benevento

Dopo tre anni di cadetteria, i friulani ritornano nuovamente in Serie C. Stagione molto travagliata per la società del presidente Mauro Lovisa con tre allenatori cambiati

Il Pordenone ritorna matematicamente in C. Decisiva la sconfitta arrivata ieri in casa contro il Benevento per 1-4. Con appena 17 punti in graduatoria, a -11 dalla zona playout e con sole tre giornate al termine della stagione regolare, i friulani sono costretti a salutare la Serie B. Tre anni importanti per il Pordenone, promosso per la prima volta in assoluto in cadetteria proprio nella stagione 2018/19. Stagione complicata quella della società friulana con ben tre cambi di allenatore: Paci, Rastelli e Tedino. Il primo durato solamente 60 giorni dal 1 luglio al 30 agosto 2021; il secondo, dal 31 agosto fino al 16 ottobre; e, infine, l’ultimo in guida al Pordenone dal 18 ottobre ad oggi.

Sandro Caramazza