Polonia-Italia 0-0, azzurri dominano ma non sfondano. Analisi e pagelle

Ottima gara degli uomini di Mancini a cui manca solo il gol. La difesa di ferro dei polacchi e un campo ai limiti del praticabile fanno il resto

La sfida di Danzica si apre con le parole del premier polacco Morawiecki: alto il numero dei contagi in Pomerania, con ogni probabilità questa sarà l’ultima gara col pubblico sugli spalti.

Italia e Olanda a 4 punti ma oranje bloccati dalla Bosnia: gli azzurri devono fare la gara per scappare in classifica e iniziano bene gli uomini di Mancini, possesso palla a centrocampo e triangolazioni a lanciare le punte: si comincia con un colpo di testa su corner, poi sempre di testa al 9′ Pellegrini incorna dopo uno scambio, palla di molto a lato. La vera palla gol è di Chiesa un minuto dopo: l’errore di Glik innesca la manovra, gioco a due Pellegrini-Verratti, ne nasce un assist al bacio per Chiesa che a porta vuota incredibilmente la manda alta.

Si fanno vedere i polacchi alla prima di numerose sbavature della retroguardia azzurra: Jorginho perde palla, ripartenza rapida, Bonucci ci mette l’esperienza per anticipare Lewandowski.

Al 13′ Belotti inciampa in piena area su appoggio di Emerson, lo stesso italo-brasiliano salva un gol praticamente fatto: altra ripartenza, ancora Lewandowski in agguato, provvidenziale la punta dello scarpino.

Ancora Italia con Belotti che mastica il sinistro, poi Chiesa sempre col mancino, otto minuti dopo, la spara di nuovo alta.

Unica vera occasione polacca alla mezz’ora, con un timido colpo di testa di Jozwiak facile per Donnarumma; a fine tempo Bereszynski mette ancora pressione alla difesa azzurra. Il tacco debole di Pellegrini spalle alla porta chiude un primo tempo indubbiamente a viso aperto. Mancini soddisfatto ma non troppo: supremazia territoriale, tanto palleggio ma poca incisività e qualche distrazione di troppo.

Serve un cambio di passo, la ripresa regala qualche emozione a una gara anche troppo in equilibrio: prima Pellegrini, poi Donnarumma dalla sinistra è attento a respingere una velenosa conclusione diretta all’angolo destro.

Al 64′ la palla gol azzurra più nitida. Ancora un pallone recuperato e lavorato dai 25 metri, il cross dalla destra è al bacio per Emerson che incorna da posizione defilata e manca il gol del vantaggio.

Entrano Kean e Milik, entrambe le squadre affilano le armi, ma comunque si gioca a una porta sola. Subito il nuovo entrato degli azzurri si propone con un cross raccolto da nessuno e carambolato verso Fabianski.

Ultimo quarto d’ora con la sciocchezza di Belotti che si fa ammonire sulla tre quarti: salta la gara con l’Olanda. L’Italia semina tanto, ma ancora raccoglie zero: sublime il lancio per Verratti per Emerson, ma il terreno e lo scarpino tradiscono il laterale del Chelsea, Fabianski sceglie bene il tempo dell’uscita. Altra girandola di cambi (prima gara in assoluto con cinque cambi), continua il disperato assedio alla porta di Fabianski, la Polonia si difende bene e riparte in contropiede, sprecando anche quando Karbownik si fa pescare ingenuamente in fuorigioco.

Il finale rischia di tramutarsi in un’autentica beffa: Acerbi salva letteralmente l’Italia su Linetty che batte a botta sicura, pallone sull’esterno della rete con il pubblico di Danzica già pronto ad alzare le braccia al cielo. Tre minuti di recupero: Kean scappa sulla sinistra, appoggio sottoporta ma Locatelli in ‘estirada’ non riesce ad agganciare, ultima propaggine di una gara condizionata da un campo malridotto che ha inciso su un’ottima Italia, spesso poco lucida.

Pericolosissima in più frangenti la Polonia, ma quando Lewandowski viene neutralizzato dalla difesa azzurra, gli uomini del ct Brzeczek perdono grandissima parte del loro potenziale.

LE PAGELLE:

Donnarumma 6 – Impegnato solo nel secondo tempo su conclusione velenosa, salvato da Acerbi nel finale.

Florenzi 6,5 – Oltre al tiro murato al primo tempo, grande inserimento nei meccanismi azzurri.

Bonucci 6,5 – Salva la barca due volte su Lewandowski, neutralizzandolo per tutta la partita.

Acerbi 6,5 – Non solo l’intervento salva risultato nel finale, ma anche propositivo in fase offensiva.

Emerson 6,5 – Il più vicino al gol in due occasioni, impreciso ma tanta corsa e manovra.

Barella 6,5 – Svolge bene il compito, facili incursioni sulla fascia destra.

Jorginho 5,5 – Diverse sbavature difensive che potevano costare caro, molto caro. Distratto.

Verratti 7 – Il migliore in campo, perfetto inserimento e puntuale nei lanci e nel dare il là alle percussioni azzurre.

Al 79′ Locatelli 6,5 – Partecipa all’assalto del fortino polacco.

Chiesa 5,5 – Ci si aspettava di più dall’ex viola, sbaglia due gol non da lui.

Al 70′ Kean 6 – Poco tempo per incidere, ma un suo cross mette i brividi alla retroguardia di Brzeczek.

Belotti 6 – Guardato a vista dagli alfieri. polacchi, svirgola una conclusione e mastica un mancino facile per Fabianski.

All’83’ Caputo 6 – Non incisivo a parte una staffilata respinta, ma gran personalità per un esordiente in Nazionale.

Pellegrini 6,5 – Bene la sua gara, propositivo e pericoloso più e più volte.

All’83’ Berardi s.v.



C.t. Roberto Mancini 6,5 – E’ una Nazionale che porta inconfondibilmente la sua impronta, gli azzurri divertono e si divertono. Da rivedere la fase difensiva e nei 25 metri finali, ma in vista dell’Olanda l’impianto di gioco c’è, eccome.



Le dichiarazioni di Roberto Mancini: “Occasione persa? Non proprio, ne abbiamo avute alcune nel corso della gara; potevamo essere in vantaggio di due reti alla fine del primo tempo, ma al di là del risultato siamo felici comunque del gioco. Il campo pessimo non è un alibi, ma la palla rimbalzava male. Imprecisi, abbiamo pagato la condizione. Parecchie occasioni, zero gol, ma capita. Pellegrini? Grande qualità soprattutto alla luce dell’operazione subita lunedì. Kean? Giovane di prospettiva, ottimi margini di miglioramento.

Per l’alternanza di attaccanti abbiamo preferito Belotti visto l’avversario, ha giocato bene una partita non semplice.”

Fonte foto: sky.it

Valerio Campagnoli