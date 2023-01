Polonia: Fernando Santos nominato nuovo commissario tecnico della nazionale

L’ex CT del Portogallo è stato scelto per sostituire Czeslaw Michniewicz, esonerato dopo l’ultimo mondiale in Qatar

Dopo otto anni conditi da una storica vittoria all’europeo nel 2016 e dal successo in Nations League nel 2019, le strade di Portogallo e Fernando Santos si sono separate. I lusitani hanno scelto Roberto Martinez come nuovo commissario tecnico, mentre Santos è stato reclutato dalla Polonia per rimpiazzare Czeslaw Michniewicz, sollevato dall’incarico dopo aver portato i polacchi agli ottavi di finale nel mondiale in Qatar (poi persi per 3-1 contro la Francia). Il primo obiettivo è la qualificazione al campionato europeo che si giocherà il prossimo anno in Germania. Santos è stato presentato alla stampa durante una cerimonia ufficiale a Varsavia: “La scelta è stata difficile, ma abbiamo scelto il meglio” ha dichiarato Cezary Kulesza, presidente della Federcalcio polacca (PZPN).

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)