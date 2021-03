Politano, l’arma in più di Gattuso per la Champions League

Da rincalzo a elemento decisivo degli ultimi match, la parabola dell’esterno azzurro che con le sue giocate sta aiutando i partenopei ad agguantare un posto nella massima competizione europea

Nel basket si chiama sesto uomo. Parliamo di quel giocatore che non parte nella formazione tipo ma che è immediatamente dietro i titolari, quello che entra per primo, quello che è sempre in ballottaggio con i migliori. Spesso e volentieri risulta decisivo diventando l’arma in più. Nel calcio possiamo chiamarlo il dodicesimo, nel Napoli di oggi questo ruolo ha fatto spesso rima con Matteo Politano.

La rinascita di Lozano, la conferma di Mertens e l’arrivo di Osimhen hanno costretto l’esterno ex Inter a una stagione tra campo e panchina. Lui non si è mai perso d’animo sentendo la fiducia dell’allenatore rispondendo presente ogni qualvolta veniva chiamato in causa.

Il girone d’andata ha vissuto sull’ottovolante. Nelle prime 19 partite di questa serie A solo 7 Politano le ha giocate dal primo minuto. Nei restanti match in undici occasioni è entrato dalla panchina mentre in una non è stato inserito da Gattuso. Nonostante questo il numero 21 del Napoli è riuscito a collezionare 5 reti e 2 assist.

Dopo questo periodo il destino si mette dalla sua parte. Complici gli infortuni contemporanei dei suoi compagni sopra citati ecco che al buon Matteo si schiudono le porte della titolarità. Nelle ultime otto giornate parte sempre nell’undici iniziale e il suo contributo per la risalita del Napoli è decisivo. Segna altri 3 gol e serve altrettanti assist. Pesantissime le sue prestazioni nelle ultime due gare partenopee quando insieme ai suoi compagni hanno espugnato San Siro e l’Olimpico sponda giallorossa. Contro il Milan otto giorni fa ha messo a segno il gol decisivo, ieri contro la Roma ha confezionato un assist al bacio di testa per il raddoppio di Mertens.

Il Napoli ora si trova in piena corsa per un posto in Champions League. Dopo la sosta dovrà consolidare la sua posizione prima ospitando il Crotone al Diego Armando Maradona e, soprattutto, pochi giorni dopo andando a recuperare la partita all’Allianz Stadium contro la Juventus. Quest’ultima gara potrebbe essere decisiva addirittura per il sorpasso ai bianconeri che 24 ore fa sono caduti rovinosamente in casa con un’altra compagine campana, il Benevento.

Gattuso inizia a recuperare i pezzi forse nel momento più importante della stagione. Tornato Lozano ieri sera adesso toccherà all’allenatore capire chi dovrà mandare in campo. Politano capirà dopo la sosta se avrà scalato le gerarchie o se tornerà nel suo ruolo iniziale, il “dodicesimo”. A lui cambia poco, la mentalità mostrata in questa stagione è chiara. Dal primo minuto, dal quarantacinquesimo o dal settantesimo il diktat non è un mistero: dare il tutto per tutto per vincere, lui ci è già passato, Politano sa come si fa.

Glauco Dusso