Polemiche Fiorentina-Inter: per Valeri probabile un turno di stop

La mancata espulsione di Dimarco potrebbe costare caro all’arbitro del match di sabato sera, una direzione la sua che ha lasciato più di un dubbio

Non si ferma l’eco delle polemiche dopo la partita del Franchi tra Fiorentina e Inter. Oltre alle dispute del dopopartita tra le due dirigenze continuano i dissidi sugli episodi occorsi durante la gara. Il momento più discusso è sicuramente il mancato cartellino rosso a Federico Dimarco reo di essere entrato in maniera scomposta e grave su Bonaventura. L’arbitro Valeri è ricorso al “on field review” ma ha assegnato solamente il calcio di rigore alla compagine viola senza sventolare alcun cartellino davanti all’esterno interista. Proprio per questo il direttore di gara potrebbe essere fermato per un turno. Lui che è reduce anche dal mancato rosso a Hateboer durante Atalanta-Milan, ammesso dallo stesso Valeri durante un seminario. Nonostante sia uno dei più stimati può essere che il designatore Rocchi lo voglia fermare per schiarirsi le idee e concedergli un po’ di riposo dopo esser stato ora per ben due volte al centro delle polemiche.

Glauco Dusso