Pokerissimo della Roma al Benevento, doppietta per Dzeko – Analisi e pagelle

Prova superata per i giallorossi di Fonseca, che affondano la squadra di Inzaghi dopo una splendida prestazione

Seconda vittoria consecutiva per la Roma che supera per 5-2 il Benevento grazie alle reti di Pedro, Dzeko, Veretout e Carles Perez. Ottima la prestazione dei campani che hanno messo seriamente in difficoltà i padroni di casa, dimostrando di poter ottenere la salvezza alla fine del campionato.

Nella prima frazione di gioco partono fortissimo gli ospiti che dopo appena cinque minuti trovano la rete del vantaggio con Caprari che lascia partire un tiro dal limite dell’area che si insacca in rete, complice una deviazione con il polpaccio di Ibanez. La Roma reagisce e alla mezz’ora ristabilisce il risultato in parità con Pedro che mette il pallone alle spalle di Montipò su un bell’assist di Pellegrini. Dopo appena quattro minuti finalmente ritroviamo tra i marcatori Edin Dzeko che di piatto destro regala il vantaggio ai suoi. Nei minuti di recupero viene annullata la rete a Mkhitaryan per un fuorigioco di Spinazzola all’inizio dell’azione.

Nella ripresa parte fortissimo il Benevento. Al 53′ viene assegnato un calcio di rigore alle streghe per un fallo di Veretout ai danni di Ionita, Mirante para ma non può nulla sulla ribattuta di Lapadula che riporta il risultato sul 2-2. La formazione di Fonseca riprende il possesso del gioco, anche se con qualche difficoltà, e trova la rete del 3-2 con Veretout che realizza un calcio di rigore concesso per un fallo di Montipò ai danni di Pedro, rimediando all’errore di pochi minuti prima.

Ad un quarto d’ora dal triplice fischio ancora Dzeko firma la doppietta personale e cala il poker per la Roma concludendo un’azione fantastica. Nell’ultimo minuto di gioco arriva anche la gioia per Carles Perez che chiude definitamente i conti mettendo il punto esclamativo sul match con una splendida rasoiata da fuori area.

Nel finale di gara il Benevento prova ad accorciare le distanze ma la retroguardia difensiva della squadra di Fonseca tiene molto bene e concede pochissimi spazi agli avversari. Ottima prestazione della formazione di Pippo Inzaghi che ha dimostrato ancora una volta di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra del campionato.

Altre buone risposte in casa Roma per mister Fonseca, soprattutto dal reparto offensivo con il ritrovato Edin Dzeko. Le parole del tecnico giallorosso sono state sempre incoraggianti ed elogianti nei confronti del bosniaco. Attenderemo il test importantissimo contro il Milan lunedì prossimo.

POST GARA FONSECA: “Il campionato è ancora molto lungo, l’inizio è buono. L’obiettivo principale rimane tornare in Champions”.

PAGELLE ROMA:

Mirante 6.5: buona prestazione per l’estremo difensore giallorosso, para anche il rigore a Lapadula ma non può nulla sulla ribattuta.

Santon 5.5: marcatura sbagliata su Caprari in occasione del gol, tiene la fascia in modo equilibrato. Dal 73’ Bruno Peres: SV

Mancini 6: entra anche lui nel club delle incertezze in fase difensiva di questa sera, qualche sbavatura non da lui. Con il passare dei minuti cresce.

Ibanez 5.5: Sporca il tiro di Caprari e pasticcia molte volte. Serata storta per lui ma per sua fortuna viene risolta dai suoi compagni. Dal 78’ Kumbulla: SV.

Spinazzola 6.5: un treno su quella fascia, mette in continua difficoltà gli avversari. Da una sua galoppata arriva il cross del pareggio.

Cristante 6: non preciso in tutto, qualche sbavatura ancora presente, ma tutto sommato promosso ma con qualche debito.

Veretout 6: parecchi errori per lui e così sono dolori. Dopo il pareggio sembra aver ritrovato il ritmo giusto e realizza anche il calcio di rigore del sorpasso. Non la miglior prestazione in maglia giallorossa per lui. Dal 73’ Villar 6.5: mette subito grinta e tecnica in mezzo al campo, sicuro merita qualche occasione in più.

Pedro 7.5: classe, personalità e tanto gioco creato. Trova anche la rete del pareggio e procura il rigore per il 3-2. Pilastro della squadra. Dal 78’ Carles Perez 6.5: entra e segna un gol stupendo. Dimostra ancora una volta di essere un grande giocatore.

Pellegrini 6.5: dopo l’ottima prestazione in nazionale si ripete anche in maglia giallorossa, nei momenti difficili sceglie sempre la cosa migliore e regala anche l’assist a Pedro per l’1-1.

Mkhitaryan 7: due assist per lui e tanta tanta tecnica da regalare in mezzo al campo. Un faro per questa Roma.

Dzeko 7.5: finalmente torna al gol e lo fa in grande stile mettendo a segno una doppietta. Sarà tornato il vero bomber che conoscevamo? Dall’ 84’ Borja Mayoral: SV.

All. Fonseca 6.5: la squadra nella prima mezz’ora soffre molto, piano piano la sua Roma però sale in cattedra e conquista una splendida vittoria.

Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: fanpage.it