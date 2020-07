Poker del Milan sulla Samp, 1-4. Analisi e pagelle

La doppietta di Ibrahimovic spiana la strada ai rossoneri, il gol della bandiera per i blucerchiati porta la firma del giovane norvegese Askildsen

Il Milan sa che per avere una minima speranza di entrare in Europa League, evitando le forche caudine dei preliminari, deve vincere e lo mette subito in chiaro dalla prima azione con Rebic che s’invola sulla sinistra e serve Ibra, che di testa, porta in vantaggio il “Diavolo”.

Una manciata di minuti dopo il Milan sfiora il raddoppio: Calhanoglu serve un gran pallone in profondità, Saelemaekers fa velo e la palla arriva a Rebic, che batte in diagonale; il portiere Falcone è bravo a deviare in corner.

Il Milan si dimostra una squadra in palla e continua a tenere in mano il pallino del gioco pur non creando dei evidenti pericoli mentre la Sampdoria, evidentemente con la testa già in vacanza, cerca di limitarne la pericolosità e provare qualche rara ripartenza.

I ritmi di gioco risultano spesso sonnolenti ed il gioco ne risente: il pallone ristagna spesso a centrocampo ed i movimenti dei giocatori, risultano essere spesso lenti e prevedibili.

Il secondo tempo riprende con il Milan sempre più padrone del campo e lo dimostra, chiudendo la partita, prima con Calhanoglu bravo a spedire il pallone alle spalle di Falcone al cinquantatreesimo minuto e poi con Ibra che al cinquantottesimo sfrutta l’assist del turco per siglare la sua doppietta.

Ci sarebbe, per la “doria”, la possibilità di accorciare le distanze ma Donnarumma si conferma un para rigori d’eccezione e neutralizza la conclusione di Maroni al 78′.

A tre minuti dal 90esimo il neo entrato blucerchiato Askildsen agguanta il pallone e scaglia una fucilata dalla distanza, la corsa della sfera termina sotto al sette. 1-3. Al 92esimo anche il rossonero Leao ‘indovina’ il gran tiro ed è 1-4.

Il Milan continua la sua rincorsa alla Roma con una prova convincente, la Sampdoria ha staccato un po’ la spina dopo aver ottenuto una salvezza tutt’altro che scontata.

Pagelle del Milan:

Donnarumma: 6,5 Grazie alla “pochezza” degli avanti blucerchiati deve svolgere solo l’ordinario. Poi il voto aumenta grazie al rigore intercettato.

Calabria: 6 Si propone spesso ed in fase difensiva non deve sudare le proverbiali “sette camice” (dal 62′ Castillejo: 6 qualche scampolo in una gara già vinta)

Gabbia: 6,5 Mica male! Il ragazzino ha personalità da vendere, ne risentiremo parlare.

Kjaer: 6 Data la giornata relativamente tranquilla, il biondo difensore danese, funge da “nave scuola” per il suo giovane compagno di reparto.

Hernandez: 6,5 Solita certezza sulla fascia sinistra, quest’oggi si diverte, senza soffrire il suo avversario diretto.

Bennacer: 6 Come sempre è ordinato e svolge un gran lavoro oscuro. Sbaglia qualche pallone di troppo.

Kessié: 6,5 Presenza granitica a centrocampo, si può fare sempre affidamento su di lui. ( dal 79’Biglia: N.G.)

Saelemaekers: 6,5 Anche lui sta crescendo bene gara dopo gara, si sta rilevando un gran giocatore.

Calhanoglu: 7,5 Cerca d’illuminare il gioco, spesso ci riesce, decisivo in occasione del secondo gol e dell’assist per Ibra. ( dal 62′ Bonaventura: 6 Era difficile non far rimpiangere Calhanoglu, ma oggi non ce n’era bisogno)

Rebic: 6,5 Insieme ad Ibra è l’uomo in più di questa squadra. E’ devastante quando parte in velocità. (dal 46′ Leao: 7 entra e segna, meglio di così)

Ibrahimovic: 8 Sempre decisivo, nei momenti di difficoltà si carica la squadra sulle spalle ed ha il grande merito di mettere a segno una doppietta che tiene il Milan a galla. ( dal 79′ Paqueta: N.G.)

All. Pioli: 7 Il look down gli ha fatto bene ed ora, con il nuovo contratto, può lavorare in modo più sereno.

Con un colpo di testa letale, Ibra, porta in vantaggio il Milan

Ecco le parole del tecnico rossonero a fine gara: “Ibra è stato determinante per la nostra crescita. Mercato? Qualche miglioramento si può avere ma non penso che abbiamo bisogno di molti interventi”.

Fonti foto: ilmattino.it; PianetaMilan.it

Firma: Alessandro Nardi