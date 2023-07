Pogba tentato dall’Arabia: rilancio da 150 milioni

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista francese, che oggi ha svolto le visite mediche con la Juventus per l’inizio del ritiro precampionato, è corteggiato dai soldi del Medio Oriente

Nel weekend Paul Pogba si era recato a Gedda per visitare le strutture dell’Al-Ittihad e dell’Al-Ahly. In teoria una visita di cortesia, nella pratica un possibile abboccamento di mercato. La Saudi League lo corteggia a suon di milioni e milioni. Dopo una prima proposta da 100 milioni in tre anni, l’Al-Ahly ha addirittura alzato il tiro proponendo una cifra monstre da 150 milioni. Pogba ci sta pensando anche perché pressato da suoi connazionali Benzema e Kanté. Intanto, in mattinata lo stesso centrocampista francese ha svolto le visite al JMedical, in vista del ritiro precampionato.

Sandro Caramazza

Fonte foto: gianlucadimarzio.com