Pogba positivo al doping: rischia lunga squalifica

Il centrocampista francese, in forza alla Juventus, avrebbe assunto testosterone durante la prima giornata di Serie A a Udine

Juventus e Serie A scossi dal caso Paul Pogba: il centrocampista francese è stato trovato positivo dall’Antidoping al testosterone. L’accadimento sarebbe avvenuto durante la prima giornata di campionato, con la Juventus ospite sul campo dell’Udinese. Sfida vinta dai bianconeri di Torino per 3 a 0. Il Tribunale dell’Antidoping ha sospeso in maniera cautelare il giocatore. Dalla Juventus una nota in cui registra praticamente l’accaduto, in attesa di nuovi importanti sviluppi. Da Pogba nessuna parola. Ieri sera, la sua agente Rafaela Pimenta ha provato a smorzare un po’ i toni difendendo il suo assistito. Pogba rischia una squalifica dai 2 ai 4 anni. In caso di assunzione involontaria la pena ha un massimo di 2 anni. Se invece l’assunzione è volontaria, la squalifica è massima e dunque di almeno 4 anni.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Eurosport