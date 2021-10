Pochi tiri e punti persi: il dominio sterile dell’Inter

Stasera a Empoli un nuovo capitolo per Inzaghi e i suoi che nelle ultime uscite hanno mostrato carenze dal punto di vista offensivo che hanno allungato le distanze dalle prime della classe

Siamo ancora agli inizi ci mancherebbe. Le ultime settimane, però, hanno evidenziato alcune cose dell’Inter targata Simone Inzaghi. Il gioco è migliorato, questo è sicuro. La squadra è più manovriera, si creano più presupposti per andare in gol. Ecco, è qui il nodo del problema. I nerazzurri creano sì i presupposti, ma in realtà di tiri verso la porta se ne vedono molto pochi.

Analizzando le ultime partite, i due big match contro Lazio e Juventus, si può notare come l’Inter sia stata padrona del gioco almeno per un’ora abbondante, andando in vantaggio anche presto. Dopodiché, acquisita una certa tranquillità, l’undici di Inzaghi continua a comandare ma quasi specchiandosi nelle sue trame senza mai creare grossi pericoli alla porta avversaria. Qui scatta la trappola. Senza killer instinct per chiudere la gara e allentando le maglie a lungo andare gli altri avanzano e l’episodio a sfavore può sempre capitare: vedi mani di Bastoni a Roma e ingenuità di Dumfries contro la Juve.

Sicuramente va dato a Simone Inzaghi ancora del tempo ma è ovvio che di questo passo, con il ritmo che stanno tenendo Milan e Napoli, la vetta comincia ad allontanarsi. Le attenuanti rispetto all’anno scorso ci sono. La squadra sta ancora cercando di adattarsi alla perdita di tre pedine fondamentali, Hakimi, Lukaku e lo sfortunato Eriksen. Proprio il danese sembra essere, a sorpresa, il buco più difficile da colmare. Dzeko non sta facendo rimpiangere il belga davanti, sulla destra Darmian va, per il momento, meglio di Dumfries mentre per il terzo posto nei centrali di centrocampo i casting sembrano essere infiniti. Barella e Brozovic fanno gli straordinari mentre gli altri si alternano in un susseguirsi di prestazioni altalenanti, infortuni e turnover.

Chi sta subendo di più questa nuova era nerazzurra è la difesa. I gol presi iniziano a essere troppi ma è tutto frutto della “nouvelle vague” inzaghiana che va ancora registrata. Le reti subite sono una controindicazione al cambio di atteggiamento ma se non si segna diventa tutto più difficile e i risultati lo dicono.

Il reparto offensivo è in via di adattamento. Se è vero che Dzeko sta stupendo tutti a livello di realizzazione bisogna anche sottolineare come il suo gioco, diverso da Lukaku, debba essere ancora assimilato dai suoi partner d’attacco. Lautaro nelle ultime settimane sembra essere un po’ fuori fase, Correa e Sanchez idem. I viaggi transoceanici non hanno aiutato. Questo sta mancando all’Inter, la concretezza e la voglia di chiudere le partite delle sue punte. Questa sera in quel di Empoli si cercherà di capire a che punto è il processo di cambiamento interista. In cima vanno veloci, non si può perdere altro tempo.

Glauco Dusso