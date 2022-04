Plusvalenze, le richieste della Procura Federale: 12 mesi di inibizione ad Agnelli e 11 a De Laurentiis

Stangate per i presidenti di Juventus e Napoli in merito allo spinoso caso in questione. Chieste inibizioni anche a Nedved, Paratici, Arrivabene e Cherubini

E’ arrivata la pronuncia della Procura Federale in merito al caso Plusvalenze fittizie. Chiesti 12 mesi di inibizione ad Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e una multa pari a 800 mila euro al club bianconero. Non solo Agnelli in casa Juventus ma coinvolti altri importanti dirigenti: Pavel Nedved, per cui sono stati richiesti 8 mesi; Maurizio Arrivabene, sempre 8 mesi; l’ex Fabio Paratici, 16 mesi e 10 giorni; e Federico Cherubini, 6 mesi e 20 giorni. Colpito anche il Napoli e il suo patron Aurelio De Laurentiis, per lui chiesti 11 mesi e 5 giorni di inibizione e una multa al club di 329 mila euro. Quanto alla Juventus, le operazioni sotto indagine hanno riguardato 90,5 milioni di cessioni per 80,8 milioni di plusvalenze registrate a bilancio. Numeri decisamente rigonfiati tant’è che l’accusa parla di reali plusvalenze pari a 28,2 milioni di euro. Ritenute fittizie dunque plusvalenze di 60,3 milioni.

Sandro Caramazza