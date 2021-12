Plusvalenze, campo e infermeria: Juventus senza pace

Un weekend da dimenticare per i bianconeri che oltre al caos riguardante i conti del club deve preoccuparsi per la situazione in classifica e per l’infortunio di Chiesa che rientrerà nel 2022

Sono giorni caldi per la Juventus. Purtroppo per la società bianconera l’accezione è negativa. Nel weekend è scoppiato il caso plusvalenze che ha coinvolto la dirigenza juventina per quanto riguarda diverse operazioni di mercato. La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici del club, al vaglio anche diverse intercettazioni. La Juve con un comunicato si è comunque mostrata disponibile per chiarire la situazione. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi. Spostando l’attenzione al campo non c’è pace per la squadra visto che la sconfitta di sabato con l’Atalanta ha portato il quarto posto a 7 lunghezze di distanza mentre l’ormai lontana prima piazza è tornata a +14. Il match con i bergamaschi, però, porta in dote anche un’altra brutta notizia. Federico Chiesa, uscito all’intervallo, ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra che lo terrà fuori presumibilmente fino alla sosta natalizia, un arrivederci, dunque, al 2022. A Torino, sponda bianconera, piove proprio sul bagnato.

Glauco Dusso