Playout Serie B: Il Bari si salva e condanna la Ternana alla retrocessione in Serie C dopo tre anni di permanenza nella serie cadetta

Dopo l’1-1 casalingo dell’andata, i pugliesi si impongono con un secco 3-0 sul campo delle Fere, salvando una stagione fallimentare

L’andata del 16 maggio, al San Nicola, era stata una battaglia, gli ospiti della Ternana avevano colpito diversi legni, sbagliato un rigore e passati in svantaggio al 59′ per una rete del barese Nasti. Il pareggio a 8′ dal termine ad opera di Gaston Pereiro, ma con un’evidente e probabilmente determinante deviazione del barese Di Cesare. Il ritorno al Liberati, una settimana dopo, vede l’obbligo di vittoria dei baresi, mentre i ternani hanno due risultati su tre, avendo terminato la stagione con una migliore classifica. Il protagonista è proprio Capitan Di Cesare che realizza la prima rete al 45’+2, con una vera e propria prodezza in semi rovesciata a seguito di un calcio d’angolo e non solo indirizza la partita per i suoi, ma festeggia anche nel migliore dei modi il suo 41esimo compleanno. Si vocifera di un suo ritiro dal calcio giocato, ma chissà che una serata come questa non lo induca a ripensarci! Ricci al 51′ e Sibilli al 64′ siglano le altre reti che chiudono la partita con il definitivo 3-0 che consente al Bari di permanere in Serie B e aprono la botola che fa precipitare la Ternana in Serie C, raggiungendo le già retrocesse Lecco, Feralpisalò e Ascoli.

Fonte foto: orgogliobarese.it

Luigi A. Cerbara