Playoff serie C: tra Padova e Palermo si deciderà chi sale in B

La finale sarà tra rosanero e biancorossi che nelle semifinali degli spareggi hanno superato rispettivamente Feralpisalò e Catanzaro. Match decisivi che si giocheranno le prossime due domeniche, andata il 5 e ritorno il 12

La serie B sarà un affare tra Padova e Palermo. Le due compagini hanno superato le rispettive semifinali e si contenderanno la promozione nella finale andata e ritorno che andrà in scena il 5 giugno a Padova e il 12 in Sicilia.

All’Euganeo la squadra di Oddo, dopo lo 0-0 dell’andata, piega la resistenza del Catanzaro ben oltre il 90′. Quest’ultimo si ritrova avanti all’intervallo grazie alla rete di Sounas. Nella ripresa padroni di casa che cercano il pareggio ma con poco successo. Ci vuole un colpo di testa al 75′ di Curcio su azione d’angolo. Al 97′ ecco il miracolo: punizione telecomandata di Chiricò e Padova che può esplodere di gioia per il 2-1 e la finale raggiunta.

Dall’altra parte Palermo già con più di un piede in finale dopo il 3-0 del primo match in casa della FeralpiSalò. Successo anche tra le mura amiche per i ragazzi di Silvio Baldini, questa volta per 1-0, che ringraziano ancora una volta il loro bomber Brunori che a pochi istanti dalla fine del primo tempo spegne qualsiasi velleità degli ospiti siglando il gol decisivo. Il resto della partita rimane in controllo dei rosanero che portano fino al novantesimo un risultato mai in discussione. Appuntamento ora per la finale che vedrà il secondo atto proprio al Barbera di Palermo che ha già regalato cornici straordinarie durante questi playoff.

Glauco Dusso