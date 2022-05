Playoff serie C: quarti combattuti, ecco le semifinaliste

Si sono concluse le doppie sfide, la salita in B se la giocheranno Padova, Catanzaro, Palermo e FeralpiSalò, brave a trionfare nelle rispettive gare

Si fa serrata la lotta per l’ultimo posto disponibile in serie B. La prima semifinale sarà quella tra Padova e Catanzaro. Per quanto concerne i quarti di finale, i primi hanno avuto la meglio sulla Juventus under 23. Identico punteggio nei due match, 0-1, prima a favore del Padova e poi per la Juventus. Passano i ragazzi di Oddo per il miglior piazzamento in classifica. Il Catanzaro si sbarazza del Monopoli grazie alla doppia vittoria 1-2 in Puglia e 1-0 in casa propria.

L’altra semifinale vedrà come protagoniste Palermo e FeralpiSalò. I siciliani rischiano con l’Entella dopo aver vinto di misura a Chiavari (1-2). Al Barbera succede tutto nella ripresa. I padroni di casa vanno sotto di due gol rischiando la beffa, poi comincia la rimonta per il 2-2 finale. FeralpiSalò che supera la Reggiana vincendo entrambe le partite. Finisce 1-0 tra le mura amiche, a Reggio Emilia, invece, gli ospiti si impongono per 2-1. Adesso cresce l’attesa per le semifinali che si disputeranno mercoledì 25 e domenica 29.

Glauco Dusso