Playoff Serie C: la finale sarà Foggia-Lecco

Due semifinali equilibratissime e ricche di emozioni hanno decretato, solo dopo i calci di rigore, le due compagini che si daranno battaglia per l’ultimo posto disponibile per salire in Serie B

Nella prima delle due semifinali, il Pescara di Mr. Zdeněk Zeman ed il Foggia di Mr. Delio Rossi hanno dato spettacolo sia all’andata che al ritorno, a suon di belle giocate e di goal. Entrambe le gare si sono concluse con il risultato di 2-2 (1-1 nei tempi regolamentari nel ritorno poi 2-2 nei supplementari) che ha quindi portato a decretare la vincitrice attraverso i calci di rigore che hanno visto prevalere il Foggia (3-4 dcr). Nell’altra semifinale si affrontavano il Lecco di Mr. Luciano Foschi ed il Cesena di Mr. Domenico Toscano ed entrambe le compagini si sono imposte fuori casa, all’andata fu Lecco-Cesena 1-2, al ritorno allo stadio Manuzzi di Cesena si è imposto il Lecco per 0-1 e quindi, anche in questo caso, sono stati i rigori a decidere la finalista. Il Lecco, vincendo quindi 3-5 dopo la serie di rigori, si affianca al Foggia al quale contenderà la piazza utile per salire nella serie cadetta. La finale si disputerà con gare di andata e ritorno e si disputeranno: martedì 13 giugno alle 21.30 allo Zaccheria di Foggia con ritorno domenica 18 giugno alle 17.30 al Rigamonti-Ceppi di Lecco.

Fonte foto: lagoleada.it

Luigi A. Cerbara