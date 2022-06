Playoff serie C: il Palermo espugna Padova di misura, primo round rosanero

L’Euganeo profuma di B per i siciliani che fanno loro l’andata della finale per salire di categoria, basta un gol nei primi dieci minuti per mettersi in posizione di vantaggio in vista del ritorno di domenica 12 al Barbera

Il momento tanto atteso è arrivato. Due squadre storiche che non vedono l’ora di tornare su palcoscenici importanti si giocano la tanto agognata serie B. Ieri sera Padova e Palermo sono scese in campo in Veneto per l’andata della finale playoff di C e a sorridere sono stati i ragazzi di Silvio Baldini che con il minimo scarto si sono portati via un risultato pesante in vista del secondo round di domenica prossima. Decisiva la dormita difensiva della squadra di Oddo che al 10′ permette a Floriano di incunearsi su una palla vagante in area bucando Donnarumma. Delirio per tutto l’ambiente siciliano. La partita si mantiene viva con clamorose occasioni per il Padova tra cui un gol annullato per fuorigioco millimetrico e un salvataggio disperato sulla linea della difesa rosanero. Il Palermo, invece, andava in ripartenza. Il risultato, però, non cambierà più. Appuntamento con la storia adesso per domenica 12 giugno al Barbera. Al Padova servirà la gara perfetta mentre il Palermo dovrà gestire al meglio il vantaggio maturato nel match di ieri.

Glauco Dusso