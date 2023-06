Playoff Serie C: Il Lecco espugna Foggia e vince 2-1 allo scadere

Nella finale d’andata degli spareggi per salire in Serie B i lombardi vincono in extremis rimontando i pugliesi, domenica il ritorno

Gol e colpi di scena nel primo atto della finale playoff di Serie C. Il Lecco vince 2-1 in trasferta a Foggia, grazie ad una splendida punizione di Franco Lepore a tre minuti dal novantesimo. Nel primo tempo i pugliesi erano andati in vantaggio con Leo, ma Pinzauti ha siglato il pareggio poco dopo. La formazione di Delio Rossi recrimina per un presunto rigore su Di Noia, per fallo dello stesso Lepore, e per una rete annullata dall’arbitro a Ogunseye. Domenica prossima, alle 17 e 30, è previsto il ritorno il Lombardia, che ci consegnerà il nome della prossima neo promossa in Serie B.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)