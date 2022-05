Playoff Serie C: ecco le qualificate ai quarti di finale

Si è concluso un altro turno e ora sono note le otto compagini che si giocano l’ultimo posto nella prossima Serie B

In Serie C proseguono i play-off per l’assegnazione dell’ultimo posto nella serie cadetta del prossimo anno. Dopo la fase nazionale otto squadre sono ancora in corsa per la promozione. Andando nel dettaglio la Juventus U23 sorprende il Renate e accede ai quarti di finale dove sfiderà il Padova, mentre l’Entella che ha eliminato il Foggia ribaltando il risultato dell’andata, troverà il Palermo che ha avuto la meglio nel doppio confronto della Triestina. Nelle altre due partite il Monopoli rimonta il Cesena battendolo nettamente in trasferta ed affronterà al prossimo turno il Catanzaro, mentre la Feralpisalò batte il Pescara ed incrocierà la Reggiana. I quarti di finale inizieranno il 17 maggio e si chiuderanno il 21 maggio con le gare di ritorno.

Fonte foto: spaziocalcio.it

Alessandro Fornetti