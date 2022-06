Playoff serie C: delirio Palermo, è di nuovo in serie B!

Successo anche nella gara di ritorno per i rosanero che battono con lo stesso punteggio dell’andata il Padova, decisivo un rigore di Brunori. Dopo tre anni i siciliani sono in cadetteria

Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Palermo con i propri tifosi può esplodere di gioia e festeggiare una promozione in serie B che sa di liberazione. La squadra di Silvio Baldini vince i playoff di serie C battendo in entrambi i match il Padova sempre per 1-0. Ieri sera al Barbera con il pubblico delle grandi occasioni è bastato un rigore di Brunori al 25′ ottenuto per un fallo di mano in area di un difensore padovano. Per il resto della gara non ci sono stati grandi sussulti. Un paio di grandi parate di Donnarumma e un’occasione per il pareggio di Saber. Ospiti che chiudono in nove per i rossi sventolati verso Ronaldo, reo di aver colpito con una testata un avversario, e Pelagatti per doppia ammonizione. Il triplice fischio libera la festa, dopo tre anni difficili il Palermo torna in serie B. Il popolo rosanero si riversa per le vie della città, grande commozione tra i giocatori. Delusione cocente per Oddo e i suoi, il Padova infatti perde la seconda finale playoff consecutiva, l’anno scorso ad avere la meglio fu l’Alessandria.

Glauco Dusso