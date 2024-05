Playoff serie C, decise le semifinali: Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento

Tempo di lettura 1 minuto

Giocate andata e ritorno dei quarti, eliminate Catania, Padova, Torres e Juventus Next Gen

La serie C si prepara al rush finale per scoprire chi salirà in B dopo i playoff. La settimana scorsa sono andati in scena i quarti di finale. Tra Avellino e Catania passano gli irpini. Vittoria dei siciliani in casa propria, 1-0. Vincono i biancoverdi in Campania 2-1 e si qualificano essendo testa di serie. Doppia vittoria sia all’andata che al ritorno del Vicenza sul Padova: 2-0, 0-1. Sono due invece i pareggi, 1-1 e 2-2, tra Juventus Next Gen e Carrarese. Risultati che condannano i bianconeri visto che gli avversari, come l’Avellino, erano nell’urna come testa di serie. Infine deve rinunciare al sogno serie B la Torres che perde 1-0 all’andata contro il Benevento in Campania. Finisce 0-0 in Sardegna.

Le semifinali, che scatteranno domani con i match d’andata, saranno dunque Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento. Domenica 2 giugno conosceremo la finale.

Glauco Dusso