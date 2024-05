Playoff serie B: classifica rispettata, la finale sarà Venezia-Cremonese

Tempo di lettura 1 minuto

Giocate le semifinali per gli spareggi promozione, saranno terza e quarta a sfidarsi per salire in A

Nessuna sorpresa nei playoff di serie B. Saranno infatti Venezia e Cremonese a giocarsi la promozione in massima serie, rispettivamente terza e quarta classificata nella regular season.

I lagunari si sono sbarazzati con una doppia vittoria del Palermo. Successo di misura in Sicilia grazie alla rete di Pierini. A Venezia invece Tessmann e Candela chiudono la pratica nel primo tempo. Poco prima del novantesimo ininfluente l’autogol di Svoboda per il 2-1 finale.

La Cremonese soffre all’andata contro il Catanzaro. Grigiorossi in vantaggio di due gol con Tsadjout e Ciofani. Rimonta calabrese grazie a Biasci e Brignola. A Cremona, invece, non c’è storia. Finisce 4-1 per i padroni di casa che impartiscono una severa lezione ai giallorossi. Vazquez, Buonaiuto, Coda e Sernicola sigillano la gara. Antonini salva l’onore calabrese.

Finale playoff che andrà in scena giovedì con l’andata in casa della Cremonese. Domenica 2 giugno si decide tutto a Venezia.

Glauco Dusso