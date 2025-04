Playoff serie B: cinque le squadre del sud Italia che lottano per un posto nella prossima serie A

Tempo di lettura 2 minuti

Mancano poche giornate al termine del campionato, all’orizzonte si intravede la possibilità di uno spareggio promozione

Siamo quasi giunti al termine della stagione calcistica che vede le squadre del nostro campionato battersi per ottenere il miglior piazzamento e la lotta è aperta anche in coda alla classifica di serie A dove troviamo Lecce, Empoli e Venezia pronte ad una battaglia che si prospetta essere molto infuocata. Se diamo uno sguardo al calendario si evince che tra le tre pretendenti, escludendo il posticipo dei toscani in campo oggi in casa del Napoli, quella che sembra avere un compito davvero arduo sembrerebbe proprio il Lecce che ad oggi è la squadra più a sud della nazione a fare parte della massima serie; si spera che i giallorossi di mister Giampaolo riescano a raccogliere tutte le loro forze per cercare di non retrocedere il prossimo anno, se malauguratamente non riuscissero nell’impresa di salvarsi sarebbe davvero un peccato, il Napoli resterebbe l’unica rappresentante del Meridione. Prestando ora attenzione alla serie B, ci troviamo ad osservare una classifica che ad oggi non definirebbe con certezza la terza squadra che potrebbe passare automaticamente in serie A visto che attualmente tra la terza (Spezia) e la seconda (Pisa) come da regolamento non ci sono 15 punti di scarto; questa situazione se non dovesse variare nelle prossime cinque giornate porterebbe ai Playoff le squadre che occuperanno dal terzo all’ottavo posto della classifica e a questa lista apparterrebbero ben quattro rappresentanti del sud, rispettivamente: Juve Stabia, Catanzaro, Palermo e Bari. Ci auguriamo che una di loro possa raggiungere la meta sperata e affiancare Napoli e Lecce, nella peggiore delle ipotesi almeno sostituire i salentini nel prossimo campionato.

Daniela Fazzolari