Playoff serie B: Benevento e Brescia in semifinale, beffa per Ascoli e Perugia

Playoff serie B: Benevento e Brescia in semifinale, beffa per Ascoli e...

Nei preliminari gare combattutissime dove alla fine hanno la meglio le squadre di Caserta e Corini, domani e dopodomani entrano in scena Pisa e Monza

Partiti gli spareggi per salire in serie A ed è subito spettacolo. Nella prima sfida l’Ascoli, meglio piazzato in classifica, ospitava il Benevento. Più occasioni per i bianconeri ma a passare sono le Streghe grazie al solito lampo di Lapadula che incorna in rete prima della fine del primo tempo. Inutili gli assalti dei ragazzi di Sottil nella ripresa che non riescono a bucare Paleari, in semifinale il Benevento se la vedrà con il Pisa, domani la gara di andata, sabato il secondo atto.

Nel secondo match partita per cuori forti al Rigamonti tra Brescia e Perugia. Subito avanti gli ospiti con Kouan ripresi poi da un rigore di Pajac nei minuti di recupero della prima frazione. Risultato che non cambia e si va quindi ai supplementari. Ryder Matos getta nello sconforto i tifosi delle rondinelle riportando in vantaggio gli umbri ma nel secondo extra time prima Ayè e poi Bianchi ribaltano il risultato per il 3-2 finale. Ora sfida al Monza per il Brescia, mercoledì l’andata e domenica il ritorno.

Glauco Dusso