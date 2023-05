Playoff, playout, retrocessione, Criscito: ecco cos’ha detto l’ultimo turno in serie B

Si è conclusa la regular season del campionato cadetto emettendo i verdetti finali che schiudono le porte agli spareggi, in coda anche l’addio al calcio del capitano del Genoa

Venerdì sera la serie B ha chiuso i battenti per quanto riguarda la stagione regolare, ovvero le 38 giornate. Ora largo agli spareggi validi per l’ultimo posto in serie A e per la discesa in C. Si parte il 25 maggio con l’andata del playout che vedrà di fronte Cosenza e Brescia. Il ritorno andrà in scena giovedì 1 giugno. Saluta, invece, direttamente la B il Perugia di Castori che dopo due anni torna in serie C.

Il 26 maggio scattano i playoff con i turni preliminari a gara unica. Prime ad andare in campo saranno Sudtirol e Reggina, chi vince incontrerà il Bari. Seguirà il 27 la sfida tra Cagliari e Venezia, la vincente se la vedrà col Parma. I sardi, tra l’altro, hanno tra le loro fila il capocannoniere del torneo, Gianluca Lapadula che ha siglato 21 reti.

Infine l’ultima giornata di B ha segnato anche l’addio al calcio di Domenico Criscito. Il giocatore è entrato nei minuti di finale di Genoa-Bari e il destino gli ha regalato il rigore della vittoria al 95’, gara terminata con un pirotecnico 4-3. Finale di partita in lacrime con lettera letta davanti al suo pubblico.

Glauco Dusso