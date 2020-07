Play-off Serie C, semifinali: Reggiana e Bari vincono e accedono alla finale

Serata importante per la terza serie italiana con le quattro compagini che vogliono proseguire il loro cammino

Penultimo atto dei play-off di Serie C, i quattro club ancora in corsa si giocano l’accesso alla finale e la speranza di coronare dunque il sogno promozione in Serie B. Reggio Audace-Novara e Bari-Carrarese in campo in una sfida secca fondamentale per conquistarsi la finale.

Nella gara delle 20:30, quella tra Reggio Audace e Novara sono i padroni di casa a passare in vantaggio al minuto ventitre grazie alla rete dell’attaccante Kargbo, ma gli ospiti reagiscono e trovano il pari proprio prima dell’intervallo con il centrocampista Buzzegoli. Nella ripresa gli emiliani vanno ancora avanti nel punteggio con il gol del difensore Spano al minuto cinquantuno. La rete del 2-1 è quella decisiva che garantisce alla Reggio Audace l’accesso alla finale; grande cammino della squadra emiliana che l’anno scorso era in Serie D ed ora potrà giocarsi la promozione in Serie B. Fuori il Novara che comunque può essere soddisfatto per il cammino fatto, avendo eliminato prima l’Albinoleffe e poi Renate e Carpi quando quest’ultime avevano il vantaggio di poter contare anche sul pareggio per passare il turno.

Nell’altro match, in programma alle 20:45 tra Bari e Carrarese, i pugliesi la sbloccano al minuto venti con il gol del difensore Di Cesare e vanno al riposo dunque sul punteggio di 1-0. Nella seconda frazione la Carrarese ci prova ed è anche sfortunata, ma trova il pari al novantaduesimo quando Piscopo entrato dalla panchina sigla l’incredibile 1-1. Le due compagini vanno dunque ai supplementari dove la spuntano i pugliesi proprio nel recupero del secondo tempo supplementare con un gol di Simeri che dà la qualificazione ai suoi per la finale.

Anche il Bari come la Reggiana era in Serie D appena un anno fa ed ora disputerà la finale proprio contro gli emiliani per decretare quale dei due club si aggiungerà a Monza, Vicenza e Reggina nella prossima Serie B. Fuori a testa alta la Carrarese che ha eliminato solo la Juventus U23 ma ha disputato un’ottima stagione, terminandola al secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Monza e sfiorando la qualificazione alla finale, svanita solamente nei supplementari.

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti