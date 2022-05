Play-off Serie C: Palermo con un piede in finale, equilibrio tra Catanzaro e Padova

Si sono disputate le semifinali di andata nella terza serie italiana, con una compagine che sembra aver indirizzato il proprio cammino

Proseguono i play-off in Serie C per l’assegnazione dell’ultimo posto nella prossima Serie B. Quattro le squadre rimaste con le semifinali di andata già disputate, con quelle di ritorno in programma domenica, mentre tra Catanzaro e Padova regna l’equilibrio, con lo 0-0 in Calabria che rimanda tutto al ritorno, nella sfida tra FeralpiSalò e Palermo ora c’è una netta favorita. I rosanero si sono infatti imposti per 3-0 in trasferta e sognano la finale, dovendo solo gestire il risultato nel ritorno al Barbera. Tra qualche giorno come detto i verdetti saranno emessi e avremo le due compagini che si giocheranno la promozione in Serie B dopo un lungo cammino nei play-off.

Fonte foto: spaziocalcio.it

Alessandro Fornetti