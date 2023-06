Play-off Serie C: le semifinali saranno Foggia-Pescara e Lecco-Cesena

Dopo i quarti di finale è curioso l’accoppiamento tra le compagini allenate da Delio Rossi e Zeman, con quest’ultimo che ha allenato il suo collega nella stagione 1986/1987 proprio nel Foggia

I play-off in Serie C vanno avanti ed entrano nella fase cruciale, con le semifinali come prossima tappa di un cammino che vede coinvolte Foggia e Pescara da una parte e Lecco e Cesena dall’altra. Per quanto riguarda il Foggia nei quarti ha eliminato il Crotone rimontando l’iniziale doppio svantaggio e passando in virtù della vittoria ottenuta all’andata. La squadra di Delio Rossi troverà il Pescara di Zeman che ha disputato un’eccellente doppia sfida contro l’Entella vincendo entrambi i match. Dall’altra parte certamente meno spettacolare il doppio confronto tra Cesena e Vicenza terminato addirittura senza reti con i romagnoli che si qualificano in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare. Nell’ultima sfida il Lecco ha la meglio sul Pordenone ribaltando la sconfitta dell’andata e riuscendo a trovare due reti nei minuti finali di gioco. Le semifinali d’andata saranno il 4 giugno mentre il ritorno si disputerà l’8 giugno.

Fonte foto: sportface.it

Alessandro Fornetti