Play-off Serie C, fase nazionale; analisi e risultati

Entra nel vivo la terza serie italiana con match importanti per continuare a sognare la promozione

Torna in campo la Serie C e lo fa con una serie di match fondamentali per le compagini rimaste in corsa per la promozione in Serie B. Parte la fase nazionale; dunque ai club qualificati dopo le prime due fasi di play-off si aggiungono le terze classificate dei tre gironi, ovvero Renate, Carpi e Monopoli, più la vincitrice della Coppa Italia Serie C, ovvero la Juventus U23.

Andando nel dettaglio degli incontri sorprendono le eliminazioni di Padova, Renate e Monopoli rispettivamente contro Juventus U23, Novara e Ternana. I veneti non approfittano della superiorità numerica di un tempo per l’espulsione di Fagioli e subiscono due reti che li estromettono dalla corsa promozione. I bianconeri invece, dopo il successo nella Coppa Italia di categoria continuano a sognare grazie ai gol di Zanimacchia e Frabotta.

Il Renate invece cade in casa contro il Novara e pone fine comunque ad un’ottima stagione; la doppietta di Gonzalez, inframezzata dalla rete di Guglielmotti, permette infatti agli ospiti di entrare tra le otto compagini che si giocheranno la promozione.

Altro successo esterno ed altra eliminazione eccellente nella gara tra Monopoli e Ternana; fuori i pugliesi autori comunque di una stagione molto positiva, vincono gli umbri con la rete nella ripresa di Salzano che continua a far sognare i suoi.

Nelle altre due gare, Carpi-Alessandria e Potenza-Triestina avanzano le due comoagini padrone di casa ma non senza difficoltà. Agli emiliani basta il pareggio; vanno in vantaggio con Biasci ma si fanno riprendere dalla doppietta su rigore di Eusepi, salvo poi trovare il gol qualificazione sempre con lo stesso Biasci ad un quarto d’ora dal termine.

I lucani invece battono la Triestina con un gol all’ultimo secondo di Franca che li qualifica al turno successivo. Da sottolineare però la sfortuna degli ospiti che hanno colpito due traverse con Lodi e Procaccio e dunque escono a testa alta dal confronto.

Fonte foto: it.wikipedia.org

Alessandro Fornetti