Play-off Serie B: Benevento e Monza si aggiudicano il primo round

Si sono concluse le due partite di andata delle semifinali nella serie cadetta, con le due compagini che si sono poste in situazione di vantaggio in vista dell’atto finale

I play-off in Serie B entrano sempre più nel vivo con l’arrivo delle semifinali e le ultime quattro squadre a contendersi un posto nella prossima Serie A. Nei primi 90 minuti delle due sfide il Benevento ha avuto la meglio sul Pisa allo stadio Vigorito per un gol segnato da Lapadula, ancora una volta decisivo dopo la rete segnata all’Ascoli nel precedente turno di play-off.

Nell’altra sfida, il Monza ha espugnato il Rigamonti di Brescia grazie ad una doppietta di Gytkjaer che ha ribaltato l’iniziale vantaggio bresciano siglato da Moreo. In vista del ritorno dunque le due vincitrici partono coi favori del pronostico e non sarà facile per Pisa e Brescia capovolgere l’inerzie delle partite. Solo un ultimo match prima della finale con Pisa-Benevento prevista per il 21 maggio e Monza-Brescia per il 22.

Fonte foto: ildot.com;fanpage.it

Alessandro Fornetti