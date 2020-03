Play-off: Pro e contro

Nei giorni in cui si discute della ripresa e della conclusione dei campionati, la FIGC mette al vaglio l’ipotesi di un nuovo format per la serie A. Tra suggestione e tradizione, tutti i punti di forza e di debolezza di un’idea

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato molto chiaro in questi giorni: “navighiamo a vista”. Il dibattito della Federazione italiana gioco calcio riguarda la ripresa prima e la conclusione poi del 118° campionato di calcio, l’88° a girone unico. L’emergenza coronavirus e i suoi risvolti nazionali e mondiali hanno fermato lo sport e il calcio che studia, in questi giorni difficili, come ripartire.

Molte le ipotesi al vaglio: dalla non assegnazione del titolo, all’assegnazione con congelamento delle attuali classifiche, al campionato 2019-20 spalmato su quello 2020-21 fino all’ultima ipotesi caldeggiata, tra le righe, dallo stesso presidente, i play-off. Il dibattito pone una domanda: è una soluzione corretta quella di mutuare le strutture dei campionati di basket e pallavolo, nel calcio? Ci sono pro e contro di una soluzione affascinante per certi versi, ma controversa per altri.

Il calcio di serie A è scettico sui play-off per nobile conservatorismo. Il motivo è storico: nel 1929 venne pensata una struttura a girone unico che avrebbe dovuto garantire una maggiore competitività del calcio su tutto il territorio nazionale. Un torneo non più diviso tra Nord e Centro-Sud e quindi tecnicamente sbilanciato, ma una competizione che mescolando le squadre potesse alzarne il livello. Questa ragione spiega la diffidenza attuale: difendere la propria storia organizzativa che ha avuto successo estendendo lo scudetto in tutta la penisola, isole comprese. Considerando che cambiare in corsa rimescolerebbe troppo imprevedibilmente i valori tecnici dall’attuale serie A.

Altra contrarietà è il tempo di realizzazione di un processo che creerebbe un precedente tecnico nel nostro calcio. Per introdurre i play-off occorre una profonda organizzazione di tutti i dettagli: quante squadre devono partecipare? E quanti turni vanno giocati, tre come nella pallavolo? Oppure due, semifinali e finali cioè senza i quarti. E’ necessario capire perché da questo dipende l’accesso: con i quarti di finale devono essere otto le squadre impegnate, con le semifinali invece quattro. Ma è un criterio che stabilire ora potrebbe portare a polemiche come di solito accade con i regolamenti adottati in corso d’opera.

L’altro punto riguarda il meccanismo che assegna il passaggio del turno: valgono i risultati aggregati e i gol in trasferta come nelle coppe? Oppure si fa come nella pallavolo e nel basket dov’è la somma delle partite vinte che da il passaggio del turno. E in questo caso al meglio di quante gare: due su tre o tre su cinque? O ancora un sistema misto che adotti entrambi le formule? Troppi quesiti da risolvere con il poco tempo a disposizione.

Terzo punto critico: i pur suggestivi play-off sarebbero una soluzione che ci taglierebbe fuori da un sistema condiviso con le altre cinque leghe più importanti d’Europa. O tutti o nessuno. Non può esserci una Federazione che assegna un campionato ai play-off e quattro che fanno il girone unico, lo sport ha bisogno di strutture unitarie. Questo ci porta verso un dibattito con l’UEFA che come organo organizzativo del calcio europeo deve poter avere voce all’interno di un atto rivoluzionario.

Un’idea come questa ha però risvolti interessanti. I play-off costituirebbero un fatto sportivo ricco di emozione: otto squadre dal Verona di Juric alla Juventus di Sarri che possono vincere lo scudetto, aprendosi al principio dell’avere una possibilità di vittoria tanto cara al mondo sportivo anglosassone e agli sport nati lì, in Inghilterra e Stati Uniti d’America: la pallacanestro e la pallavolo. Poi utilizzando la formula quarti, semifinali e finali con schema misto avremmo partite di assoluto livello tecnico in cui si gioca sempre per vincere. Anche la tattica migliorerebbe perché perderebbe i suoi tratti di tatticismo per abbracciare la grande strategia, l’atteggiamento, i principi di gioco.

Infine pensiamo alla finale tre vittorie su cinque: uno spettacolo. Quanti Juventus-Lazio? Quanti Juventus-Inter? Quanti Juventus-Roma? E anche la possibilità che la stessa Juventus non arrivi in finale rendendo così alternativo lo scudetto, o che ci arrivi una squadra cosiddetta “piccola” con tutte le possibilità di vincere rinverdendo le vittorie di squadre mitiche del calcio pioneristico di fine ottocento primi del novecento: la Pro Vercelli, il Casale, la Novese, attualizzati all’oggi nel calcio dei miliardi e della finanza.

Le combinazione potrebbero essere tantissime, esattamente come da filosofia playoff. Al netto della novità che spaventa il nobile conservare del calcio, al netto delle grandi squadre che li vedono come un salto nel buio, sarebbe una suggestione con un fondamento tecnico. Tutto dipende dal tempo, è di oggi infatti, la notizia ufficiale che l’UEFA vuole riprendere le competizioni europee il 30 aprile portando le finali di Champions ed Europa League a fine giugno. Lo stesso termine temporale entro il quale si pensa di chiudere la serie A. Probabilmente si seguirà la nobile e affascinante storia del girone unico, ma il tempo incalzante potrebbe anche suggerire una suggestione. In fondo le rivoluzioni esistono anche nello sport.

Foto fonte: Il Napolista

Matteo Quaglini