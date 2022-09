Pjanic vola negli Emirati Arabi

Il tecnico del Barça Xavi contava sul centrocampista, anche se non gli ha concesso neanche una presenza, ma il bosniaco ha accetto l’offerta del suo nuovo club

Si interrompe il legame tra il Barcellona e Miralem Pjanic. Un legame mai sbocciato, come avvenuto per Arthur con la Juve, i due club avevano scambiato i giocatori due anni fa. Questa estate però dopo il prestito al Besiktas Pjanic era tornato in blaugrana incrociando a livello lavorativo per la prima volta Xavi. Nella preparazione estiva ha convinto il mister senza però ottenere nessuna presenza in questo inizio stagione. Pjanic ha accettato l’offerta del club Sharjah, tre anni di contratto. Il giocatore non è stato convocato per la partita di questa sera del Barcellona in Champions. Il Barça risparmia due anni di contratto.

Fonte foto: CalcioMercatoWeb.it

Stefano Rizzo