Pirlo > Gasperini: ecco perché l’Atalanta non è una grande squadra

La sfida di mercoledì sera fra la Juventus e la Dea ha confermato ciò che affermo da tempo: i bergamaschi devono mangiare ancora tante pagnotte per avere accesso nell’Olimpo dei top club

Il tanto decantato modello Atalanta fallisce l’ennesimo appuntamento con un trofeo. Il salto di qualità passa dall’alzare al cielo qualcosa, non dal correre per 95 minuti a 100 km più degli altri, ma poi di preciso, questo famigerato modello Atalanta dovrebbe fungere da esempio per chi? Per le medio piccole che aspirano ad alzare l’asticella. Un Sassuolo, un Bologna, al limite un Verona possono guardare alla Dea per prendere spunto.

Di certo non le prime della classe, che ogni tanto qualche coppa la portano pure a casa. “Eh si ma l’Atalanta è nel grande giro da poco tempo“. E’ vero, ecco perché non possiamo considerarla (ancora) una grande squadra. Fa spettacolo, impressiona per le doti atletiche e la continuità di alcuni calciatori, ma un top club è un’altra cosa. I numeri parlano chiaro. Questa stagione vedrà il tanto bistrattato Pirlo mettere in bacheca 2 trofei (Supercoppa di lega e Coppa Italia), mentre il vate Gasperini se ne tornerà a casa con un pugno di mosche.

Le polemiche arbitrali dopo la finale di mercoledì? Magari è la volta buona che il tecnico dei bergamaschi riesca a dimenticare la mano di Bastos. Il Maestro bianconero, con l’eventuale qualificazione alla prossima Champions, rischierebbe anche di rimanere in sella alla Vecchia Signora (ci credo poco). Il Gasp rischia di ricevere applausi scroscianti ogni anno senza vincere nulla. Liberi di pensarla diversamente. A mio avviso le cose sono due: o l’allenatore di Grugliasco non è poi questo fenomeno della panchina o l’Atalanta non è questa grande squadra che molti pensano.

Marco Fabio Ceccatelli