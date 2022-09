Piove sul bagnato per l’Inter: si ferma Lukaku, niente Cremonese e derby a rischio

Risentimento muscolare per il belga che dovrà saltare il match di domani in casa e potrebbe non esserci anche nella stracittadina del 3 settembre, altro snodo importante dell’inizio di stagione. In giornata gli esami

Un weekend da dimenticare per l’Inter e i suoi tifosi. Dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio nel pomeriggio di domenica arriva un’altra tegola per l’ambiente nerazzurro. Romelu Lukaku si è fermato in allenamento per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. In attesa degli esami strumentali si può sicuramente escludere il suo utilizzo contro la Cremonese domani sera a San Siro. Aleggiano i fantasmi anche per quanto riguarda il derby di sabato che potrebbero vedere Lautaro Martinez orfano del suo compagno di reparto principale. Un momento non certo positivo per Simone Inzaghi che dovrà affrontare un periodo fitto di impegni visto che dopo il match con il Milan ci sarà anche l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più sulle condizioni dell’attaccante belga.

Glauco Dusso