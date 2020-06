L’allenatore rossonero elogia il fuoriclasse svedese e lo aspetta per la partita di domani. Poi ribadisce la crescita del gruppo e l’importanza di continuare a lavorare in maniera intensa per migliorare l’idea di squadra. Nella media dei due punti a partita fissa il percorso per raggiungere l’Europa. Parole importanti per Calhanoglu, Rebic e Donnarumma

Clicca qui: dichiarazioni Pioli

Fonte foto: milannews24.com

Matteo Quaglini