Pioli: Cinismo più Ibra più mentalità per provare a comadare la partita

L’allenatore del Milan indica la via della concretezza per richiamare la squadra a una maggiore efficacia sotto porta. Poi lancia Ibrahimovic nella battaglia, quindi elogia la Lazio sottolineando come rimanga comunque una grande squadra nonostante le assenze di Immobile e Caicedo

Matteo Quaglini